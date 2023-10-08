«Интер Майами» — «Цинциннати»: счет матча 0:1, обзор гола

В матче регулярного чемпионата МЛСуступилсо счетом 0:1.

Единственный гол на 78-й минуте забил Альваро Барреаль. Форвард «Интера» Лионель Месси вышел на замену на 55-й минуте.

Футбол. США. MLS Интер Майами — Цинциннати 0:1 Гол: 0:1 Альваро Барреаль (78') Интер Майами: Дрейк Коллендер, Дэвид Очоа (Жан Мота, 56'), Деандре Йедлин (Роберт Тэйлор, 76'), Сергей Кривцов, Камал Миллер, Серхио Бускетс, Tomas Aviles (Лионель Месси, 55'), Noah Allen, Benjamin Cremaschi, Facundo Farias, Josef Martínez (Nicolas Stefanelli, 76') Цинциннати: Сантьяго Арьяс, Мэттью Миазга, Ник Хэггланд, Лусиано Акоста (Malik Pinto, 88'), Альваро Барреаль (Bret Halsey, 81'), Хуниор Морено (Юя Кубо, 64'), Сержио Сантос (Aaron Boupendza, 46'), Брэндон Васкес (Доминик Баджи, 88'), Obinna Nwobodo, Ian Murphy, Roman Celentano Предупреждения: Obinna Nwobodo (27'), Roman Celentano (86')

Таким образом, «Интер Майами» лишился шансов на плей-офф. Осталось всего два матча в «регулярке», и команда никак не поднимется в топ-9. «Цинциннати», в свою очередь, единолично возглавляет турнирную таблицу, набрав 68 очков.

В следующем туре «Интер Майами» встретится с «Шарлоттом». «Цинциннати», в свою очередь, сыграет с «Атлантой Юнайтед».