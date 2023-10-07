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    Сборная Португалии огласила заявку на октябрьские матчи отбора Евро-2024

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    Сборная Португалии огласила заявку на матчи квалификации Евро-2024 с командами Словакии и Боснии и Герцеговины.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    Главный тренер португальцев Роберто Мартинес вызвал 26 футболистов на октябрьские

    Состав сборной Португалии выглядит следующим образом:

    вратари — Диогу Кошта («Порту»), Жозе Са («Вулверхэмптон»), Руй Патрисиу («Рома»).

    защитники — Диогу Далот («Манчестер Юнайтед»), Нелсон Семеду («Вулверхэмптон»), Жоау Канселу («Барселона»), Рафаэл Геррейру («Бавария»), Антониу Силва («Бенфика»), Гонсалу Инасиу («Спортинг»), Тоте Гомеш («Вулверхэмптон»), Данилу Перейра («ПСЖ»), Рубен Диаш («Манчестер Сити»).

    полузащитники — Жоау Пальинья («Фулхэм»), Рубен Невеш («Аль-Хилаль»), Жоау Невеш («Бенфика»), Бруну Фернандеш («Манчестер Юнайтед»), Отавио («Аль-Наср»), Витинья («ПСЖ»).

    нападающие — Рикарду Орта («Брага»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Рафаэл Леау («Милан»), Жоау Феликс («Барселона»), Криштиану Роналду («Аль-Наср»), Гонсалу Рамуш («ПСЖ»), Диогу Жота («Ливерпуль»), Педру Нету («Вулверхэмптон»).

    Сборная Португалии сыграет со Словакией 13 октября, а 16 октября встретится с Боснией и Герцеговиной.

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