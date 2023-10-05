начнут матч в 22:00 в группе H Лиги конференций УЕФА, 05.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Норшелланн» — «Лудогорец». Коэффициент ставки — 3.15 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Норшелланн»).

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