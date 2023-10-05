начнут матч в 19:45 в группе B Лиги Европы, 05.10.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Марсель» — «Брайтон энд Хоув Альбион». Коэффициент ставки — 1.82 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Брайтон энд Хоув Альбион»).

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