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    «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?

    «Марсель» — «Брайтон». Ставка (к. 3.20) и прогноз на Лигу Европы 5 октября 2023 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Марсель Прогнозы на Брайтон энд Хоув Альбион
    Прогноз и ставки на «Марсель» — «Брайтон»
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    Пьер-Эмерик Обамеянг
    Французский «Марсель» сыграет на своем поле против английского «Брайтона» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 19:45 мск. «Марсель» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа B 05 Октября 2023 года
    Марсель
  • Франция. Лига 1
    •  Марсель 19:45 Брайтон энд Хоув Альбион Брайтон энд Хоув Альбион
  • Брайтон энд Хоув
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    «Марсель»

    «Марсель» в первом туре сыграл на выезде вничью с «Аяксом» — 3:3.

    Одним из лучших в составе провансальцев был нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль.

    Коэффициенты матча Марсель — Брайтон энд Хоув Альбион

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    Это был первый матч «Марселя» после увольнения испанца Марселино.

    Примечательно, что после этого «Марсель» пока ни разу не выигрывал. Вскоре после поездки в Амстердам один из самых шумных клубов Франции проиграл «Пари Сен-Жермен» (0:4).

    Через несколько дней после игры в Париже «Марсель» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Первый матч под руководством итальянца тоже завершился поражением — от «Монако» (2:3).

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    • Безвыигрышная серия «Марселя» составляет уже пять матчей. На этом отрезке они пропустили 11 мячей.

    «Брайтон»

    «Брайтон» две недели назад сенсационно проиграл на своем поле греческому АЕК — 2:3.

    Соперник забил решающий гол в конце второго тайма, воспользовавшись очередной ошибкой английского клуба в обороне.

    Похоже, «Брайтон» слегка расслабился после бесконечных комплиментов на старте сезона.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В прошлую субботу команда Роберто Де Дзерби потерпела сокрушительное поражение на поле «Астон Виллы» — 1:6.

    А за пару дней до этого «Брайтон» вылетел из Кубка лиги, проиграв на поле «Челси» (0:1).
    «Брайтон» пропустил 11 мячей в четырех предыдущих матчах.

    Прогноз и ставка

    На «Марсель» в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Брайтона» — за 2.46.

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    С учетом недавних матчей «Брайтон» сложно назвать фаворитом. На поле «Марселя» легко никогда не бывает.

    Скорее всего, команды порадуют, прежде всего, нейтральных зрителей.

    Ставка — обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.82.

    Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Марселя» в обоих таймах за 3.20.

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    «Марсель» — «Брайтон»: прогноз, ставка (1.82), статистика, коэффициенты матча 05.10.2023. Прогнозы на футбол. «Марсель» обыграет «Брайтон» и прервет неудачную серию?
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