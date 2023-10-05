Французский «Марсель» сыграет на своем поле против английского «Брайтона» в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Матч пройдет 5 октября, начало — в 19:45 мск. «Марсель» — «Брайтон»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Марсель»

«Марсель» в первом туре сыграл на выезде вничью с «Аяксом» — 3:3.

Одним из лучших в составе провансальцев был нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг, оформивший дубль.

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Это был первый матч «Марселя» после увольнения испанца Марселино.

Примечательно, что после этого «Марсель» пока ни разу не выигрывал. Вскоре после поездки в Амстердам один из самых шумных клубов Франции проиграл «Пари Сен-Жермен» (0:4).

Через несколько дней после игры в Париже «Марсель» объявил о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера. Первый матч под руководством итальянца тоже завершился поражением — от «Монако» (2:3).

Безвыигрышная серия «Марселя» составляет уже пять матчей. На этом отрезке они пропустили 11 мячей.

«Брайтон»

«Брайтон» две недели назад сенсационно проиграл на своем поле греческому АЕК — 2:3.

Соперник забил решающий гол в конце второго тайма, воспользовавшись очередной ошибкой английского клуба в обороне.

Похоже, «Брайтон» слегка расслабился после бесконечных комплиментов на старте сезона.

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В прошлую субботу команда Роберто Де Дзерби потерпела сокрушительное поражение на поле «Астон Виллы» — 1:6.

А за пару дней до этого «Брайтон» вылетел из Кубка лиги, проиграв на поле «Челси» (0:1).

«Брайтон» пропустил 11 мячей в четырех предыдущих матчах.

Прогноз и ставка

На «Марсель» в этом матче можно поставить за 2.97, ничью букмекеры предлагают за 3.86, а победу «Брайтона» — за 2.46.

С учетом недавних матчей «Брайтон» сложно назвать фаворитом. На поле «Марселя» легко никогда не бывает.

Скорее всего, команды порадуют, прежде всего, нейтральных зрителей.

Ставка — обе забьют + тотал больше 2,5 за 1.82.

Также можно рассмотреть смелую ставку на голы «Марселя» в обоих таймах за 3.20.