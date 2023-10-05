Караваев и Мостовой вернулись в общую группу «Зенита»

Полузащитник «Зенита»и защитниквозобновили тренировки в общей группе. Об этом сообщил главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак.

«В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой.

Что касается тех, кто не поедет в Сочи, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес — у него повреждение боковой связки, и Миша Кержаков.

Это те игроки, кто не готовятся к матчу с "Сочи". Все остальные на сегодняшний день здоровы.

У Кержакова спазмирована приводящая мышца. Серьезных травм нет, но это не позволяет ему работать в общей группе», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

В ближайшем матче «Зенит» встретится на выезде с «Сочи». Игра пройдет 7 октября, начало — в 14:00 мск.