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    Караваев и Мостовой вернулись в общую группу «Зенита»

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    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой и защитник Вячеслав Караваев возобновили тренировки в общей группе. Об этом сообщил главный тренер санкт-петербургской команды Сергей Семак.

    Андрей Мостовой
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    Андрей Мостовой

    «В общей группе уже занимаются Караваев и Мостовой.

    Что касается тех, кто не поедет в Сочи, то это Васильев, которому понадобится еще несколько недель для восстановления, Марио Фернандес — у него повреждение боковой связки, и Миша Кержаков.

    Это те игроки, кто не готовятся к матчу с "Сочи". Все остальные на сегодняшний день здоровы.

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    • У Кержакова спазмирована приводящая мышца. Серьезных травм нет, но это не позволяет ему работать в общей группе», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

    В ближайшем матче «Зенит» встретится на выезде с «Сочи». Игра пройдет 7 октября, начало — в 14:00 мск.

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