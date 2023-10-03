Галактионов: Хорошая победа, по качеству и организации игры неплохо было

Главный тренерподвел итог матча Кубка России против(3:1).

«Хорошая победа, по качеству и организации игры неплохо было. Были хорошие моменты, всё хорошо по движению. Но были детали, которые не получались, их разберем.

Мы знали нюансы игры "Ростова", как они выходят из обороны, старались зоны перекрывать и выманивать на себя, это хорошо получалось», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

Железнодорожники лидируют в своём квартете, набрав десять очков в пяти матчах. «Ростов» (восемь очков) — на третьей строчке.