начнут матч в 22:00 во французской Лиге 1, 29.09.2023.

Последний матч между собой: Ланс — Страсбург 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Страсбург» — «Ланс» с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.98.

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