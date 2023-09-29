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    Удержится ли «Страсбург» в топ-5?

    «Страсбург» — «Ланс». Ставка (к. 1.98) и прогноз на чемпионат Франции, 29 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Страсбург» — «Ланс»
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    «Страсбург» идет на 5-м месте
    «Страсбург» сыграет на своем поле против «Ланса» в рамках седьмого тура чемпионата Франции. Матч пройдет 29 сентября, начало — в 22:00 мск. «Страсбург» — «Ланс»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Франция. Лига 1 29 Сентября 2023 года
    Страсбург
  • Франция. Лига 1
    •  Страсбург 22:00 Ланс Ланс
  • Лига чемпионов. Группа B
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    «Страсбург»

    Команда обычно не хватает звезд с неба. «Страсбург» традиционно сражается за выживание, и прошлый сезон завершил на скромном 15 месте.

    Но в новом чемпионате клуб пока что проявляет себя выше всяких похвал. По итогам шести туров он занимает пятое место с отрывом в один балл от ближайшего преследователя.

    В предыдущем туре эльзасцы одержали победу, которая и позволяет им отставать от зоны Лиги чемпионов лишь на один балл. На выезде им удалось обыграть «Мец» (1:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    На сегодня у коллектива беспроигрышная серия в три поединка во всех турнирах при одной победе и двух ничьих, так что имеют неплохие шансы на успех.

    «Ланс»

    Команда провалила старт сезона в Лиге 1, где занимает 16-е место. В шести матчах были зафиксировано четыре поражения. Победить удалось лишь однажды — как раз в прошлом туре, «Тулузу» (2:1).

    Ранее «Ланс» уступил в чемпионате Франции «Бресту» (2:3), ПСЖ (1:3), «Монако» (0:3) и «Метцу» (0:1), а также сыграл вничью с «Ренном» (1:1).

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    • На прошлой неделе клуб впервые за последние 25 лет стартовал в Лиге чемпионов. В первом туре группового раунда он сыграл вничью с «Севильей» (1:1) на выезде.

    Сейчас у коллектива беспроигрышная мини-серия в два поединка при одной победе и одной ничьей, так что, возможно, гости постепенно приходят в себя.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры считают фаворитом «Ланс», коэффициент на победу которого равен 2,24. Успех «Страсбурга» оценивается в 3,29, ничья — в 3,46.

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    В пяти из шести последних матчей хозяев по крайней мере один из соперников не забивал.

    Поэтому наши прогноз и ставка — хотя бы одна команда не забьет за 1,98.

    Еще один вариант ставки — «Ланс» выиграет за 2,24, поскольку гости явно приходят в себе и имеют статус фаворита.

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    «Страсбург» — «Ланс»: прогноз, ставка (1.98), статистика, коэффициенты матча 29.09.2023. Прогнозы на футбол. Удержится ли «Страсбург» в топ-5?
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