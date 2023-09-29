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    ФАС поддержала возвращение рекламы пива на стадионах

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    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) концептуально поддержала возвращение рекламы пива и пивных напитков на стадионах.

    На футбольных стадионах в России снова могут разрешить продажу пива
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    На футбольных стадионах в России снова могут разрешить продажу пива

    Об этом говорится в письме ведомства в адрес Минфина, сообщают «Известия».

    В ФАС отметили, что действующий запрет можно снять в том случае, если власти разрешат продажу пива на стадионе во время игры.

    При этом ФАС не согласилась отменить запрет на рекламу пива время трансляции матчей.

    Минфин собирает позиции министерств по поводу продаж пива, а также в отношении его рекламы на стадионах и во время трансляций.

    В адрес ведомства поступило письмо от депутата «Единой России» Михаила Романова, к которому обратились футбольные клубы, в том числе санкт-петербургский «Зенит» с предложением вернуть пиво на стадионы.

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    • Запрет на продажу пива на спортивных объектах в России действует с 2005 года.

    В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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