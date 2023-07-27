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    Гинер: Болельщик может прийти на стадион, выпить пива, а может напиться в баре. Это лучше?

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    Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался о возможном возвращении пива на стадионы в России.

    Евгений Гинер
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    Евгений Гинер

    «Забудьте про финансовую часть. Клуб в сезон может получить 10–12 млн рублей. При наших бюджетах в $100 млн. Вопрос в другом. [Максим] Митрофанов (генеральный секретарь РФС — прим.) отметил: косвенно это может повлиять на то, что болельщик придет на стадион.

    Здоровье? Смотря футбол в баре, болельщик выпивает водку, выпивает пиво. Там это можно, это же не стадион.

    Почему мы говорим обо всем с экономической точки зрения? Болельщик может прийти на стадион, провести два часа времени. А может напиться в баре. Это лучше?

    Отмена пива прошла за два с половиной года. А первое слушание о возвращении было четыре года назад. Надо продумать, как это сделать хорошо и безопасно, а не просто запретить», — сказал Гинер «Известиям».

    Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.

    Ранее сообщалось, что в России не вернут продажу пива на стадионах в 2023 году.

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