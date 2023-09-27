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    Геркус: УЕФА унизительно обставил допуск наших команд к международным турнирам

    Футбол Сборная России Футбол России РФС УЕФА
    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о решении УЕФА допустить сборные России до 17 лет к международным соревнованиям.

    Илья Геркус
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    Илья Геркус

    «Решение исполкома УЕФА разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.

    Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали герб со своих футболок.

    Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцы, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами. Им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.

  • Источник: Сборную России U16 могут добавить в одну из отборочных групп юношеского Евро-2024
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    • Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России сборной России после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо, хотят показать, что могут делать с нами всё что угодно. Нет ни законов, ни правил.

    Чем так важен чемпионат Европы до 17 лет, чтобы в таком виде туда заявляться? Понятно, что многие будут рассуждать, мол, лучше так, чем никак. Не знаю, не уверен», — написал Геркус в своем телеграм-канале.

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