«Арсенал» одолел «Брентфорд» в Кубке английской лиги

«Арсенал» Фото: globallookpress.com
Единственным голом в поединке отметился Райсс Нельсон.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Брентфорд — Арсенал Лондон 0:1
Гол: 0:1 Рейсс Нелсон (8') Брентфорд: Марк Флеккен, Нэйтан Коллинз, Этан Пиннок, Матиас Йёргенсен, Мадс Роэрслев Расмуссен (Саман Годдос, 63'), Фрэнк Аниика (Michael Olakigbe, 79'), Кристиан Нергор (Матиас Йенсен, 63'), Витали Янельт, Аарон Хики (Кин Льюис-Поттер, 79'), Брайан Мбемо, Йоан Висса Арсенал Лондон: Арон Ремсдейл, Якуб Кивёр, Бен Уайт (Александр Зинченко, 69'), Габриэль Магальяйнс, Такэхиро Томиясу, Эмиль Смит Роув (Мартин Эдегор, 82'), Жоржиньо, Кай Хаверц, Эдвард Нкетиа (Седрик Суареш, 87'), Рейсс Нелсон (Мохамед Эль-Ненни, 82'), Charles Sagoe Jr (Габриэл Жезус, 69') Предупреждения: Бен Уайт (41'), Эдвард Нкетиа (55'), Матиас Йенсен (68')
В параллельной игре «Эвертон» в гостях сломил сопротивление «Астон Виллы» со счетом 2:1. На голы Джеймса Гарнера и Доминика Кальверт-Льюина хозяева ответили точным ударом престижа Бубакара Камары.
Футбол. Англия. Кубок Лиги
Астон Вилла — Эвертон 1:2
Голы: 0:1 Джеймс Гарнер (15'), 0:2 Доминик Калверт-Льюин (50'), 1:2 Бубакар Камара (84') Астон Вилла: Робин Ольсен, Эзри Конса, Пау Торрес, Мэтти Кэш, Джон МакГинн (Бубакар Камара, 46'), Дуглас Луис, Леандер Дендонкер (Лука Динь, 46'), Юри Тилеманс (Omari Kellyman, 78'), Мусса Диаби, Леон Бэйли (Николо Дзаньоло, 31'), Джон Дуран (Олли Уоткинс, 46') Эвертон: Джордан Пикфорд, Виталий Миколенко (Эшли Янг, 46'), Нэйтан Паттерсон, Джеррэд Брэнтуэйт, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Джек Харрисон (Дуайт Макнил, 65'), Амаду Онана (Абдулайе Дукуре, 79'), Джеймс Гарнер, Доминик Калверт-Льюин (Бету, 72'), Арно Данжума (Идрисса Гейе, 72') Предупреждения: Олли Уоткинс (46'), Нэйтан Паттерсон (49'), Джеймс Тарковски (66'), Лука Динь (74'), Эзри Конса (79'), Дуглас Луис (90 + 4'), Дуайт Макнил (90 + 4')
В еще одной игре «Блэкберн» в родных стенах разбил «Кардифф» со счетом 5:2.