«Севилья» забила пять мячей в ворота «Альмерии»

Игра завершилась со счетом 5:1 в пользу «Севильи».
В составе хозяев отличились Юссеф Эн-Несири, Доди Лукебакио, Сусо, Эрик Ламела и Кике Салас.
Автором единственного гола хозяев стал Луис Суарес, реализовавший пенальти.
«Альмерия» еще ни разу не побеждала в текущем чемпионате.
«Севилья» занимает 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги — 7 очков. «Альмерия» осталась на последней строчке — 2 очка.
Футбол. Испания. Примера
Севилья — Альмерия 5:1
Голы: 1:0 Юссеф Эн-Несири (7'), 2:0 Доди Лукебакио (8'), 3:0 Сусо (38'), 4:0 Эрик Ламела (51'), 4:1 Луис Суарес (пенальти) (71'), 5:1 Кике Салас (90 + 2') Севилья: Эрьян Нюланд, Хесус Навас (Juanlu Sanchez, 76'), Луак Баде, Неманья Гудель, Адрия Хинер (Кике Салас, 84'), Фернандо, Джибриль Соу (Аднан Янузай, 65'), Сусо, Эрик Ламела, Доди Лукебакио (Бубакари Сумаре, 65'), Юссеф Эн-Несири (Рафаэль Мир Висенте, 84') Альмерия: Ибраима Коне (Арнау Пучмаль, 63'), Луис Суарес, Гонсало Мелеро, Серхио Аррибас (Лео Баптистау, 72'), Дион Лопи (Ларджи Рамазани, 64'), Иддрису Баба, Алекс Сентельес, Эдгар Гонсалес, Сесар Монтес (Кайки Мело, 64'), Посо, Луиш Максимиану Предупреждения: Хесус Навас (70'), Кайки Мело (77'), Сусо (84'), Иддрису Баба (86'), Эрик Ламела (90 + 1')