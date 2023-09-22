Тен Хаг заявил о том, что Санчо не сыграет за «МЮ» в матче АПЛ с «Бернли»

Главный тренеррассказал о том, что полузащитник командывновь останется в запасе на матч АПЛ с

«Это зависит от него. Мы сосредоточены на предстоящей игре. Его не будет в составе», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Напомним, что 14-го сентября Санчо отстранен от тренировок с основной командой. Тен Хаг заявил, что это связано с плохими показателями игрока на тренировках. Санчо опроверг это заявив, что отстранение связано с другой причиной, которую он предпочел не называть.

Матч 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» состоится 23-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.