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    Тен Хаг заявил о том, что Санчо не сыграет за «МЮ» в матче АПЛ с «Бернли»

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    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о том, что полузащитник команды Джейдон Санчо вновь останется в запасе на матч АПЛ с «Бернли».

    Джейдон Санчо
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    Джейдон Санчо

    «Это зависит от него. Мы сосредоточены на предстоящей игре. Его не будет в составе», — сказал тен Хаг на пресс-конференции.

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    • Напомним, что 14-го сентября Санчо отстранен от тренировок с основной командой. Тен Хаг заявил, что это связано с плохими показателями игрока на тренировках. Санчо опроверг это заявив, что отстранение связано с другой причиной, которую он предпочел не называть.

    Матч 6-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бернли» состоится 23-го сентября. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.

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