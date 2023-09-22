«Ахмат» назвал время, когда Садулаев вернется после травмы

Генеральный директор «Ахмата»сообщил о примерных сроках возвращения на поле крайнего полузащитника

Напомним, что игрок грозненского клуба получил разрыв передней крестообразной связки в апреле в игре против ЦСКА.

«Предположительно в весенней части сезона сможем увидеть Лечи на поле. Из-за такой травмы футболисты выпадают примерно на шесть месяцев. Нет необходимости форсировать подготовку, чтобы он вышел. Нужно восстановиться окончательно, чтобы не было никаких рецидивов. Все идет пока хорошо. Надеемся, он восстановится и будет также приносить пользу команде», — сообщил Айдамиров Sport24.

Очередной матч чемпионата РПЛ «Ахмат» проведет на выезде с «Балтикой». Игра пройдет 23 сентября в 16:30 (мск).