ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Жоау ФеликсМечты сбываются. Жоау Феликс расцвел в «Барсе», но надолго ли это?
  • 12:40
    • Нагельсманн возглавил сборную Германии
  • 12:38
    • Бригада Карасева обслужит матч 9-го тура РПЛ «Ростов» — ЦСКА
  • 11:39
    • Сафиуллин выиграл у Эванса и вышел в четвертьфинал в Чэнду
  • 11:23
    • «Арсенал» продлил контракт с капитаном команды
  • 11:12
    • В РФС ответили на обвинения со стороны Слуцкого
    Все новости спорта

    «Ахмат» назвал время, когда Садулаев вернется после травмы

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ Ахмат РПЛ Футбол России Сборная России Балтика
    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров сообщил о примерных сроках возвращения на поле крайнего полузащитника Лечи Садулаева.

    Лечи Садулаев
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Лечи Садулаев

    Напомним, что игрок грозненского клуба получил разрыв передней крестообразной связки в апреле в игре против ЦСКА.

    «Предположительно в весенней части сезона сможем увидеть Лечи на поле. Из-за такой травмы футболисты выпадают примерно на шесть месяцев. Нет необходимости форсировать подготовку, чтобы он вышел. Нужно восстановиться окончательно, чтобы не было никаких рецидивов. Все идет пока хорошо. Надеемся, он восстановится и будет также приносить пользу команде», — сообщил Айдамиров Sport24.

    Очередной матч чемпионата РПЛ «Ахмат» проведет на выезде с «Балтикой». Игра пройдет 23 сентября в 16:30 (мск).

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Монако» тоже проиграет бодрой «Ницце»?
  • «Монако» — «Ницца». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • «Атлетик» и «Алавес» снова проведут «низовой» матч?
  • «Алавес» — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Сможет ли «Торпедо» победить КАМАЗ?
  • КАМАЗ — «Торпедо». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.84
  • Экспресс дня 22 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Монако — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.18
  • Прогноз на матч Алавес — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч КАМАЗ — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  4.10
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Бернли — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.89
  • Прогноз на матч Бавария — Бохум
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  2.20
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Барселона — Сельта
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры