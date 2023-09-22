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    Кокорин о поражении от «Спарты»: «Арис» пропускал голы в простых ситуациях

    Футбол Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы Александр Кокорин Арис Спарта Лига Европы
    Нападающий кипрского «Ариса» Александр Кокорин прокомментировал поражение от пражской «Спарты» (2:3) в первом туре группового этапа Лиги Европы.

    Александр Кокорин
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    Александр Кокорин

    Кокорин забил один из двух мячей «Ариса», реализовав пенальти в начале первого тайма.

    «Нелегко описать эти чувства… Мы пропускали голы в простых ситуациях… При этом чувствовали и до, и во время матча, что можем чего-то добиться.

    Пусть выезд закончился поражением, но для нас в дебютном матче в группе ЛЕ всё было полезным: и игра, и результат. Опыт на будущее.

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    • Этот сезон совсем другой по сравнению с предыдущим. Мы теперь бьемся на два фронта. На днях "Арису" предстоит трудная игра с "Омонией". Мы сделаем то, что делаем всегда — будем двигаться шаг за шагом», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

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