Кокорин: Вариант с Лигой Европы — пока оптимальный для «Ариса»

Нападающий кипрского «Ариса»высказался о попадании команды в групповой этап Лиги Европы.

«Когда мы выиграли чемпионство на Кипре, я сказал ребятам: круто, конечно, попасть в Лигу чемпионов, но вариант с Лигой Европы для нас пока оптимальный, это большой успех. Но когда смотрел квалификацию ЛЧ, то понял, что можно было вплотную подойти к главному турниру или даже заскочить в ЛЧ!

Был зол и расстроен, когда команде немного не хватило качеств в матчах с "Ракувом" из Польши.

Тем интереснее. Будем набираться опыта, развиваться, и первое участие "Ариса" в Лиге Европы нам это даст», — приводит слова Кокорина «Чемпионат».

«Арис» сыграет на групповом этапе Лиги Европы с испанским «Бетисом», шотландским «Рейнджерс» и чешской «Спартой».