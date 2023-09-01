Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы. «Аталанта» Миранчука сыграет со «Спортингом»

Итальянская «Аталанта», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, сыграет с лиссабонским «Спортингом», австрийским «Штурмом» и польским «Ракувом».
Группа А: «Вест Хэм» (Англия), «Олимпиакос» (Греция), «Фрайбург» (Германия), «Бачка‑Топола» (Сербия);
группа В: «Аякс» (Нидерланды), «Марсель» (Франция), «Брайтон» (Англия), АЕК (Греция);
группа С: «Рейнджерс» (Шотландия), «Бетис» (Испания), «Спарта» (Чехия), «Арис» (Кипр);
группа D: «Аталанта» (Италия), «Спортинг» (Португалия), «Штурм» (Австрия), «Ракув» (Польша);
группа Е: «Ливерпуль» (Англия), ЛАСК (Австрия), «Юнион» (Бельгия), «Тулуза» (Франция);
группа F: «Вильярреал» (Испания), «Ренн» (Франция), «Маккаби» (Хайфа, Израиль), «Панатинаикос» (Греция);
группа G: «Рома» (Италия), «Славия» (Прага, Австрия), «Шериф» (Молдавия), «Серветт» (Швейцария),
группа H: «Байер» (Германия), «Карабах» (Азербайджан), «Молде» (Норвегия), «Хеккен» (Швеция).
Матчи группового этапа турнира пройдут с 21 сентября по 14 декабря. Жеребьевка раунда плей‑офф состоится 18 декабря. Финал Лиги Европы примет Дублин, встреча пройдет 22 мая.