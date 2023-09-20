Терзич прокомментировал поражение от «ПСЖ»

Эдин Терзич Фото: globallookpress.com
«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть острее, больше атаковать, чаще уходить со своих позиций.
После перерыва мы увидели, что бывает, если ты продвигаешься на три-пять метров вперёд и доверяешься игроку, который тебя страхует. К сожалению, в первом тайме мы слишком часто теряли мяч», — приводит слова Терзича пресс-служба УЕФА.
В следующем матче группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» встретится с «Ньюкаслом» 4 октября, а «Боруссия» в тот же день сыграет с «Миланом».