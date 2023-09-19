«Локомотив» отказался от возможности подписать экс-игрока «Аль-Насра»

Агент Рузимурод Усманов, представляющий интересы бывшего полузащитника «Аль-Насра», подтвердил, что игроком интересовался

«Интерес к Машарипову от "Локомотива" был. Но у клуба были другие приоритеты по позициям.

Варианты из России сейчас не рассматриваем. Скоро будут новости о новом клубе Машарипова, но это команда не из РПЛ», — приводит слова Усманова «Спорт-Экспресс».

Машарипов выступал за «Аль-Наср» с января 2021 года. За это время он провел 45 матчей, забил четыре мяча и сделал восемь результативных передач.

Transfermarkt оценивает стоимость Машарипова в два миллиона евро.