Азар может вернуться в Бельгию

Появилась информация, где может продолжить карьеру экс-звезда «Челси» и сборной Бельгии

По данным AS, 32-летним полузащитником серьезно интересуется бельгийский «Юнион Сен-Жиллуаз», который готов подписать его в качестве свободного агента. Эден Азар получил предложение от этого клуба и пока раздумывает над ним.

Он сделал себе имя во французском «Лилле», который привел к чемпионскому титулу впервые за долгое время, затем был переход в «Челси» в 2012 году, где он стал мировой звездой.

В 2019 году бельгиец перебрался в мадридский «Реал», где его карьера не сложилась. Летом 2023 года Азар покинул стан «сливочных» в качестве свободного агента, заявив напоследок, что «настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво».