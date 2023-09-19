ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Марк ван Боммел«Барселона» вернулась? Ван Боммел и «Антверпен» проверят, так ли это
    Все новости спорта

    Азар может вернуться в Бельгию

    Футбол Трансферы Юнион Реал Мадрид Сборная Бельгии
    Появилась информация, где может продолжить карьеру экс-звезда «Челси» и сборной Бельгии Эден Азар.

    Эден Азар
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эден Азар

    По данным AS, 32-летним полузащитником серьезно интересуется бельгийский «Юнион Сен-Жиллуаз», который готов подписать его в качестве свободного агента. Эден Азар получил предложение от этого клуба и пока раздумывает над ним.

    Он сделал себе имя во французском «Лилле», который привел к чемпионскому титулу впервые за долгое время, затем был переход в «Челси» в 2012 году, где он стал мировой звездой.

    В 2019 году бельгиец перебрался в мадридский «Реал», где его карьера не сложилась. Летом 2023 года Азар покинул стан «сливочных» в качестве свободного агента, заявив напоследок, что «настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями, потягивая пиво».

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «ПСЖ» и «Боруссия» порадуют зрителей результативной игрой
  • «ПСЖ» — «Боруссия» Дортмунд. Прогноз и ставки
  • 1.76
    •
  • Обыграет ли «Милан» «Ньюкасл»?
  • «Милан» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 2.48
    •
  • Сможет ли «Барселона» разгромить «Антверпен»?
  • «Барселона» — «Антверпен». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.11
  • Экспресс дня 19 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч ПСЖ — Боруссия Дортмунд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Милан — Ньюкасл
  • Футбол
  • Сегодня в 19:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Барселона — Антверпен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Црвена Звезда
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.48
  • Прогноз на матч Лацио — Атлетико
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.19
  • Прогноз на матч Бавария — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.47
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Интер
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.39
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Автомобилист
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры