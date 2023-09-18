«Верона» — «Болонья»: счет матча 0:0, обзор голов

«Болонья» Фото: globallookpress.com
Команды так и не смогли поразить ворота друг друга. Все усилия соперников вырвать победу не увенчались успехом.
Футбол. Италия. Серия А
Верона — Болонья 0:0
Верона: Лоренцо Монтипо, Джанджакомо Маньяни, Исак Хин, Павел Давидович, Давиде Фараони (Филиппо Терраччано, 62'), Мартин Онгла, Ондрей Дуда (Томаш Суслов, 70'), Josh Doig (Дарко Лазович, 36'), Сириль Нгонж, Michael Folorunsho (Суат Сердар, 70'), Федерико Бонаццоли (Милан Дюрич, 62') Болонья: Джошуа Зиркзее, Йеспер Карлссон (Риккардо Орсолини, 60'), Льюис Фергюсон, Дан Ндой (Giovanni Fabbian, 77'), Ремо Фройлер (Никола Моро, 80'), Михел Эбишер, Виктор Кристансен (Риккардо Калафьори, 80'), Джон Лукуми, Сэм Бёкема, Лоренцо Де Сильвестри (Стефан Пош, 60'), Лукаш Скорупски Предупреждения: Павел Давидович (18'), Виктор Кристансен (37'), Marco Baroni (45 + 4'), Давиде Фараони (50'), Стефан Пош (74'), Суат Сердар (90 + 3'), Томаш Суслов (90 + 4')
На данный момент «Верона» идет на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата Италии. «Болонья» расположилась на 11-м месте.