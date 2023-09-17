«Эвертон» на своем поле сыграет против лондонского «Арсенала» в рамках 5-го тура АПЛ. За ходом встречи приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Начало матча — в 18:30 по московскому времени. Присоединяйтесь!

До матча

«Эвертон»

Клуб из Ливерпуля неудачно начал новый сезон. После 4-х туров на счету «Эвертона» одно очков и 18-я строчка в турнирной таблице АПЛ.

Три первых матча сезона закончились для «ирисок» поражениями. Коллектив Шона Дайча не смог забить них ни одного мяча, поочередно уступив «Фулхэму» (0:1), «Астон Вилле» (0:4) и «Вулверхэмптону» (0:1).

В 4-м туре ливерпульцам удалось добыть первое очко в сезоне, сыграв в результативную ничью с «Шеффилд Юнайтед» на выезде (2:2). До матча с «клинками» подопечные Дайча обыграли «Донкастер» (2:1) во 2-м раунде Кубка английской лиги и пробились в следующую стадию.

«Арсенал»

«Арсенал» с 10-ю очками занимает 5-е место в турнирной таблице АПЛ, но в случае победы может подняться на 3-ю позицию и догнать по баллам «Тоттенхэм» и «Ливерпуль».

В двух первых турах «канониры» с трудом обыграли «Ноттингем Форест» (2:1) и «Кристал Пэлас» (1:0). Далее подопечные Микеля Артеты в большинстве упустили победу в лондонском дерби с «Фулхэмом» (2:2).

Центральный матч 4-го тура АПЛ против «Манчестер Юнайтед» завершился волевой победой «Арсенала» (3:1). Счет 1:1 сохранялся вплоть до 90-й минуты игры, а в дополнительное время «канониры» дважды забили в ворота Онана, благодаря точным ударам Райса и Жезуса.

Личные встречи

В прошлом сезоне АПЛ команды обменялись домашними победами — 1:0 в Ливерпуле и 4:0 в Лондоне. Всего в 10-ти последних матчах на счету «Эвертона» 5 побед, «Арсенал» выиграл 4 раза и еще однажды была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Эвертон» — «Арсенал» с коэффициентом 1.88.