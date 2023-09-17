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    «Арсенал» прервет проклятие «Гудисон Парка»

    «Эвертон» — «Арсенал». Прогноз, ставка (к. 1.88) на футбол, чемпионат Англии, 17 сентября 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Эвертон» — «Арсенал»
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    Мартин Эдегор
    17 сентября в Ливерпуле на «Гудисон Парке» в рамках 5-го тура английской Премьер-лиги местный «Эвертон» примет лондонский «Арсенал». Начало игры запланировано на 18:30 по мск. «Эвертон» — «Арсенал»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 17 Сентября 2023 года
    Эвертон
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    •  Эвертон 18:30 Арсенал Лондон Арсенал Лондон
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    «Эвертон»

    «Эвертон» в прошлом сезоне с большими трудностями отстоял свое место в Премьер-лиге, финишировав на 17 месте, опередив зону вылета всего на два очка.

    Летом ливерпульская команда осуществила ряд неплохих приобретений, но и продала некоторых своих ведущих футболистов. В спаррингах она ни разу не проиграла за пять игр, но соперники были очень уж посредственные.

    Коэффициенты матча Эвертон — Арсенал Лондон

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  • 6.604.601.50Бонус$9500
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    В новом первенстве «ирискам» наверняка также предстоит вести борьбу за выживание в элите, ведь за первые четыре тура они смогли разжиться только одним баллом.

    Календарь и таблица АПЛ

    И этот пункт «Эвертон» заработал только в прошлом туре, поделив очки на выезде с «Шеффилд Юнайтед» 2:2. Перед этим он проиграл три стартовых матча, уступив по 0:1 на своем поле «Фулхэму» и «Вулверхемптону», а также был разгромлен в гостях 0:4 «Астон Виллой».

    «Арсенал»

    В минувшем сезоне «Арсенал» был близок к завоеванию титула чемпиона Англии, но слабо провел финиш первенства и в итоге пропустил вперед себя «Ман Сити», довольствовавшись лишь второй строкой.

    Начали новый сезон «канониры» с завоевания Суперкубка Англии. В поединке за этот трофей они смогли одолеть прошлогоднего чемпиона в серии пенальти, сыграв 1:1 в основное время.

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    • В новом же чемпионате команда Микеля Артеты набрала десять баллов в четырех играх. Единственная потеря очков случилась с ней в домашней игре против «Фулхэма» — 2:2.

    Три другие игры «Арсенал» в текущем сезоне выиграл, справившись с «Ноттингем Форест» 2:1, «Кристал Пэлас» 1:0 и «Манчестер Юнайтед» в прошлом туре 3:1.

    Стоит отметить, что «канониры» крайне неудачно играют против «Эвертона» на его поле в последнее время. Так, за минувшие пять игр на «Гудисон Парк» «Арсенал» уступил четыре раза при одной мировой.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Арсенала» предлагают — 1.56.

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    На викторию «Эвертона» дают — 6.31, ничья оценена — в 4.61.

    Прогнозируем, что «Арсенал» наконец-то сможет прервать длительную серию неудачных гостевых матчей против «Эвертона», так как сейчас «канониры» значительно превосходят своего предстоящего противника.

    И также ставим еще на то, что команда Микеля Артеты сможет забить в каждом из таймов.

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    «Эвертон» — «Арсенал»: прогноз, ставка (1.88), статистика, коэффициенты матча 17.09.2023. Прогнозы на футбол. «Арсенал» прервет проклятие «Гудисон Парка»
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