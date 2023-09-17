«Черноморец» — «Сокол»: счет матча 5:3 (4:1), обзор голов

Новороссийскийпод руководством Константина Зырянова в ярком матче дебютантов Первой лиги победил на своем поле саратовскийсо счетом 5:3.

По дублю за хозяев оформили Владислав Руденко и Антон Антонов, также еще один гол на счету Зикрулы Магомедова.

За команду Дениса Бояринцева забивали Владислав Морозов (дважды) и Михаил Мальцев.

Футбол. Россия. ФНЛ Черноморец — Сокол 5:3 Голы: 1:0 Rudenko V. (14'), 2:0 Rudenko V. (17'), 2:1 Morozov V. (19'), 3:1 Арсен Адамов (21'), 4:1 Арсен Адамов (пенальти) (39'), 4:2 Morozov V. (48'), 4:3 Михаил Мальцев (69'), 5:3 Magomedov Z. (90+3') Черноморец: Frolkin D., Арсен Адамов, Даниил Фомин, Garaev V., Grechkin A., Gurchenko D., Klimov N., Korobov D., Иван Маклаков, Rudenko V., Saaduev S. Сокол: Пётр Косаревский, Арсен Адамов, Владлен Бабаев, Ян Гудков, Kazantsev D., Игорь Леонтьев, Михаил Мальцев, Molodtsov A., Morozov V., Дмитрий Сасин, Илья Сериков Предупреждения: Grechkin A. (24'), Morozov V. (57')

После 10-ти туров «Сокол» остался на второй строчке турнирной таблицы Первой лиги с 17 очками. У «Черноморца» теперь 13-е место и 13 очков.