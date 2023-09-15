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    Велингтон провалил медосмотр и не перейдет в ЦСКА

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    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо сообщил, что защитник «Сан-Пауло» Велингтон не смог пройти медицинский осмотр и его не будет в московском клубе.

    Кирилл Брейдо
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    Кирилл Брейдо

    «Действительно, усиление позиции левого латераля футболистом "Сан-Паулу" Велингтоном было приоритетной задачей клуба на финише трансферного окна. Однако в связи с полученными не совсем полными данными по итогам удаленной медкомиссии в Сан-Паулу у медицинского штаба клуба возникли определенные вопросы.

    И в рамках установленного алгоритма принятия решений по трансферам и в связи с сопутствующими рисками, в клубе было принято очень сложное, но единогласное решение в сложившейся ситуации: не закрывать сделку. В клубе понимают, что задача по усилению левого фланга не была выполнена, и работа будет продолжена с расчетом на зимнее трансферное окно, а Велингтону мы желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказал Брейдо «СЭ».

    ЦСКА собирался заплатить за 22-летнего защитника 8 миллионов евро и рассматривал его как основного игрока на позиции левого защитника. В этом сезоне Велингтон сыграл за «Сан-Пауло» 19 матчей, в его активе есть игры за молодёжную сборную Бразилии.

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