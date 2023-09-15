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    Магуайр ответил на критику в свой адрес

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    Защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал критику в свой адрес.

    Гарри Магуайр
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    Гарри Магуайр

    «Я бы не сказал, что я человек, который страдает от психологического давления. За последние годы я многое пережил, я был капитаном "МЮ" около четырех лет. В таком случае берешь на себя большую ответственность и все, что за этим следует — как много плохого, так и много хорошего.

    Моя карьера в составе сборной Англии, как и клубная карьера, — мой приоритет. Я обдумывал все, когда не выходил в стартовом составе на поле в первых четырех турах АПЛ. Я хочу играть в футбол.

    Первые недели были трудными, потому что мы проводили по одному матчу в неделю, а тренер не выбирал меня. Но у нас впереди много матчей, и я уверен, что буду много играть», — приводит слова Магуайра Sky Sports.

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