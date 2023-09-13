«Рубин» подтвердил интерес к экс-игроку французских клубов

Валентин Вада Фото: globallookpress.com
«"Рубин" действительно заинтересован в подписании полузащитника Валентина Вады.
Ясность касательно потенциального перехода игрока наступит в ближайшие дни», — сказали Sport24 в пресс-службе казанского клуба.
Вада находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с испанской «Сарагосой». Он также известен по выступлениям за «Бордо», «Сент-Этьен», «Тенерифе», и «Альмерию».
Transfermarkt оценивает стоимость Вады в один миллион евро.
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