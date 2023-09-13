«Рубин» подпишет бывшего полузащитника «Бордо» и «Сент-Этьена»

в ближайшее время объявит о переходе полузащитника сообщает Sport24.

Вада находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с испанской «Сарагосой».

По данным источника, стороны уже договорились о подписании соглашения.

В прошедшем сезоне 27-летний аргентинец провел за «Сарагосу» 38 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.

Вада также известен по выступлениям за «Бордо», «Сент-Этьен», «Тенерифе», «Альмерию».

Transfermarkt оценивает стоимость Вады в один миллион евро.

Трансферное окно в РПЛ закрывается 14 сентября