«Рубин» подпишет бывшего полузащитника «Бордо» и «Сент-Этьена»

Валентин Вада Фото: globallookpress.com
Вада находится в статусе свободного агента после истечения срока контракта с испанской «Сарагосой».
По данным источника, стороны уже договорились о подписании соглашения.
В прошедшем сезоне 27-летний аргентинец провел за «Сарагосу» 38 матчей, забил четыре мяча и сделал три результативные передачи.
Вада также известен по выступлениям за «Бордо», «Сент-Этьен», «Тенерифе», «Альмерию».
Transfermarkt оценивает стоимость Вады в один миллион евро.
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