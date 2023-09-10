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    Саутгейт: Потенциал Мудрика оценивается очень высоко

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    Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высоко оценил потенциал полузащитника Украины и «Челси» Михаила Мудрика.

    Михаил Мудрик в футболке сборной Украины
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    Михаил Мудрик в футболке сборной Украины

    «Уокер показал мастерскую игру в обороне, опекая очень хорошего вингера. Многим тренерам понятно, что потенциал Мудрика оценивается очень высоко, несмотря на проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться.

    "Челси" еще придется раскрыть этот потенциал, но кажется очевидным, что в команде есть игрок, с которым можно работать и который может достичь вершины», — сказал Саутгейт Football.London.

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    • В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей за «Челси» в АПЛ и сделал 2 голевые передачи. В сезоне 2023/2024 полузащитник принял участие в 3-х встречах, не отметившись результативными действиями.

    В матчах отбора на Евро-2024 Мудрик сыграл в 3-х матчах и сделал 2 голевые передачи.

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