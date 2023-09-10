Саутгейт: Потенциал Мудрика оценивается очень высоко

Главный тренер сборной Англиивысоко оценил потенциал полузащитника Украины и

«Уокер показал мастерскую игру в обороне, опекая очень хорошего вингера. Многим тренерам понятно, что потенциал Мудрика оценивается очень высоко, несмотря на проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться.

"Челси" еще придется раскрыть этот потенциал, но кажется очевидным, что в команде есть игрок, с которым можно работать и который может достичь вершины», — сказал Саутгейт Football.London.

В прошлом сезоне Мудрик провел 15 матчей за «Челси» в АПЛ и сделал 2 голевые передачи. В сезоне 2023/2024 полузащитник принял участие в 3-х встречах, не отметившись результативными действиями.

В матчах отбора на Евро-2024 Мудрик сыграл в 3-х матчах и сделал 2 голевые передачи.