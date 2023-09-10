начнут матч в 21:45 в квалификационной группе B чемпионата Европы по футболу-2024, 10.09.2023.

Последний матч между собой: Гибралтар — Греция 0:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Греция» — «Гибралтар». Коэффициент ставки — 1.85.

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