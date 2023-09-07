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    Роналду считает, что саудовская лига лучше португальской

    Футбол Саудовская Про-Лига Аль-Наср Эр-Рияд Португалия
    Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду сравнил лиги Португалии и Саудовской Аравии.

    Криштиану Роналду
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    Криштиану Роналду

    «Кого не критикуют? Проблемы есть везде. Но я знал, что так и будет, люди считали меня немного сумасшедшим, но всё сильно изменилось.

    Я рад и для меня большая честь видеть, что в Саудовскую Аравию приходят хорошие игроки. Я был пионером в этом, и я доволен этим. Надеюсь, что чемпионат продолжит развиваться и оставаться на вершине.

    Споры внутри чемпионата Португалии меня не удивляют. Споры есть всегда и везде, но в Португалии их действительно много. Надеюсь, что это изменится, потому что мы очень мало говорим о футболе.

    Недавно я открыл газету и первые три вещи, которые я прочитал, были не о футболе. Самое главное сегодня — это плохие новости. Я искренне считаю, что саудовская лига лучше португальской. Стало больше великих игроков, меньше споров и больше футбола», — цитирует AS Роналду.

    Напомним, Роналду перебрался в Саудовскую Аравию в январе 2023 года, подписав контракт с «Аль-Насром» до 2025 года.

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