Хуан Мата стал игроком японского клуба

«Виссел Кобе» на официальном сайте объявил о подписании полузащитника

Подробности соглашения с 35-летним испанцем не сообщаются. За японскую команду он будет выступать под номером 64.

Последним клубом Маты был «Галатасарай». Летом этого года он стал свободным агентом. Ранее испанец также играл за «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Валенсию».

Полузащитник отметился в европейском футболе как победитель Лиги чемпионов с «Челси» и победитель Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед». В составе сборной Испании Мата становился чемпионом Европы и мира.