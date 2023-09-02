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    «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 4-го тура АПЛ между «Манчестер Сити» и «Фулхэмом»

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    Сегодня в 17:00 по московскому времени «Манчестер Сити» дома сыграет с «Фулхэмом». За ходом матча 4-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» лидировал в АПЛ после 3-х туров, став единственным клубом в чемпионате, который выиграл все матчи на старте. Вчера «Вест Хэм» одолел «Лутон» и опередил «горожан» в таблице, но в случае победы победы подопечных Гвардиолы сегодня действующие чемпионы вновь вернут себе первую строчку.

    Соперниками «Манчестер Сити» на старте турнира были «Бёрнли», «Ньюкасл» и «Шеффилд Юнайтед». В первых двух турах «горожане» добились побед с сухим счетом — 3:0 и 1:0 соответственно, а вот в крайнем матче против «Шеффилд Юнайтед» пришлось вырывать три очка в самой концовке после первого пропущенного мяча в сезоне (2:1).

    На днях «Манчестер Сити» пополнился новичком команды в лице Матеуша Нунеша. Португальский полузащитник «Вулверхэмптона» перебрался в стан «горожан» за 62 миллиона евро. Ранее подопечные Хосепа Гвардиолы подписали правого вингера Жереми Доку из «Ренна» (60 миллионов евро).

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    «Фулхэм»

    После 3-х туров «дачники» занимают 12-е место в турнирной таблице, набрав 4 очка. Коллектив Марку Силвы по разу победил, сыграл вничью и проиграл.

    «Фулхэм» стартовал с победы, одержав минимальную викторию над «Эвертоном» на выезде (1:0). Далее лондонский клуб крупно уступил дома «Брентфорду» (0:3), а затем разошелся миром в дерби с «Арсеналом» (2:2).

    Стоит отметить, что в двух крайних турах «Фулхэм» доигрывал матчи вдесятером после удалений Тима Рима и Калвина Бэсси соответственно. И если во встрече с «Брентфордом» разгрома было не избежать, то в поединке с «Арсеналом» напротив «дачники» смогли сравнять счет в меньшинстве, отличившись в самой концовке.

    В этот вторник «Фулхэм» также принимал участие в матче 2-го раунда Кубка английской лиги против «Тоттенхэма». Основное время закончилось со счетом 1:1, а в серии пенальти «дачники» оформили путевку в 1/16 финала, где встретятся с «Норвичем».

    Личные встречи

    В прошлом сезоне АПЛ «Манчестер Сити» выиграл оба матча с одинаковым счетом 2:1. «Горожане» на протяжении 14-ти последних встреч неизменно побеждают своего соперника. Последний раз «Фулхэм» смог обыграть «Манчестер Сити» 12 апреля 2009 года в матче 32-го тура АПЛ.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» с коэффициентом 2.33.

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