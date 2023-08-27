Мартино: «Интер Майами» нужно уметь выигрывать и без Месси

Наставник «Интер Майами»высказался о победе над «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0) в МЛС.

По голу в ворота «быков» забили Диего Гомес и Лионель Месси. Для Лионеля это был дебют в МЛС.

«Мы придаем большое значение этой победе, потому что нам нужно привыкать играть с ротацией, так как Лео собирается присоединиться к своей национальной команде.

Он пропустит как минимум три игры в этом году, и в следующем году будет то же самое. И мы должны понимать, что, когда его здесь нет, команде все равно нужно показывать результаты», — цитирует Мартино пресс-служба МЛС.