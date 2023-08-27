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    Мартино: «Интер Майами» нужно уметь выигрывать и без Месси

    Футбол Интер Майами MLS
    Наставник «Интер Майами» Херардо Мартино высказался о победе над «Нью-Йорк Ред Буллз» (2:0) в МЛС.

    Херардо Мартино
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    Херардо Мартино

    По голу в ворота «быков» забили Диего Гомес и Лионель Месси. Для Лионеля это был дебют в МЛС.

    «Мы придаем большое значение этой победе, потому что нам нужно привыкать играть с ротацией, так как Лео собирается присоединиться к своей национальной команде.

    Он пропустит как минимум три игры в этом году, и в следующем году будет то же самое. И мы должны понимать, что, когда его здесь нет, команде все равно нужно показывать результаты», — цитирует Мартино пресс-служба МЛС.

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