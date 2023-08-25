Мартино: В ближайших матчах Месси может остаться в запасе

Главный тренер «Интер Майами»заявил, что аргентинский нападающий командыможет начать следующий матч в запасе.

«И Месси, и многие другие игроки достигают важного физического предела, и с сегодняшнего дня мы будем оценивать, как подойдем к следующим трем играм.

В какой-то момент Месси должен будет остановиться, чтобы восстановиться, потому что играть каждые три-четыре дня — это очень много. Но пока он мне ничего не скажет, он останется на поле. Вы знаете, какой он и как ему нравится играть», — цитирует Мартино Marca.

Следующий матч «Интер Майами» проведет в воскресенье, 27 августа. В рамках регулярного чемпионата МЛС «цапли» сыграют с «Нью-Йорк Ред Буллз».