Мартино: В ближайших матчах Месси может остаться в запасе

Лионель Месси Фото: globallookpress.com
«И Месси, и многие другие игроки достигают важного физического предела, и с сегодняшнего дня мы будем оценивать, как подойдем к следующим трем играм.
В какой-то момент Месси должен будет остановиться, чтобы восстановиться, потому что играть каждые три-четыре дня — это очень много. Но пока он мне ничего не скажет, он останется на поле. Вы знаете, какой он и как ему нравится играть», — цитирует Мартино Marca.
Следующий матч «Интер Майами» проведет в воскресенье, 27 августа. В рамках регулярного чемпионата МЛС «цапли» сыграют с «Нью-Йорк Ред Буллз».