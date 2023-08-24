начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги конференций, 24.08.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Левски София» — «Айнтрахт Ф». Коэффициент ставки — 2.05 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 0:1 (победит «Айнтрахт Ф»).

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