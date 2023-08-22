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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • 11:04
    • «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назначении на пост главного тренера испанца Деограсии
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    Ташуев о новом тренере «Оренбурга»: Деограсия — человек без опыта, без ничего

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    Известный тренер Сергей Ташуев поделился мнением о новом главном тренере «Оренбурга» Давиде Деограсии.

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    Деограсия заменил в «Оренбурге» Иржи Ярошика, под руководством которого команда набрала одно очко в первых пяти турах РПЛ.

    «Я сталкивался с ним перед Солигорском. Он работал в академии "Шахтера". Здоровались с ним, пару раз кушали на базе вместе. Человек без опыта, без ничего.

    Я смотрел матчи академии. Ничего там необычного не было. Вообще не понимаю назначения человека, который никогда не работал на этом уровне.

    Модно стало назначать испанцев», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

    Деограсия — испанский специалист с тренерской лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии «Оренбурга». Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.

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