Ташуев о новом тренере «Оренбурга»: Деограсия — человек без опыта, без ничего

Известный тренерподелился мнением о новом главном тренере «Оренбурга»

Деограсия заменил в «Оренбурге» Иржи Ярошика, под руководством которого команда набрала одно очко в первых пяти турах РПЛ.

«Я сталкивался с ним перед Солигорском. Он работал в академии "Шахтера". Здоровались с ним, пару раз кушали на базе вместе. Человек без опыта, без ничего.

Я смотрел матчи академии. Ничего там необычного не было. Вообще не понимаю назначения человека, который никогда не работал на этом уровне.

Модно стало назначать испанцев», — приводит слова Ташуева «Спорт-Экспресс».

Деограсия — испанский специалист с тренерской лицензией категории PRO-UEFA, до настоящего времени являлся главным тренером академии «Оренбурга». Ранее он работал в испанских клубах «Депортиво Ла-Корунья», «Сарагоса», «Валенсия», а также в чемпионатах Таиланда, Марокко и Беларуси.