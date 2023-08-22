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    Жереми ДокуТрансферный дайджест. 15 — 21 августа
  • 11:04
    • «Оренбург» объявил об уходе Ярошика и назначении на пост главного тренера испанца Деограсии
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    Новый главный тренер «Оренбурга»: Каждый должен подумать, выкладывается ли он на 100 процентов

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    Новый главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия обратился к команде после своего назначения.

    Давид Деограсия
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    Давид Деограсия

    Деограсия возглавил «Оренбург» после отставки Иржи Ярошика. До этого он работал в академии уральского клуба.

    «Всем добрый день. Знаю, что многие из вас со мной даже не знакомы, но со временем наших тренировок вы будете узнавать меня лучше.

    Я очень серьезный человек с большой дисциплиной, мне нравится уважение внутри и за пределами поля. Мне нравятся люди, которые отдаются по максимуму и работают с желанием. И мне нравится, когда команда сплоченная.

    Я смотрел все ваши игры, знаю, что кто-то из вас способен на большее, но каждый из вас должен подумать о себе и о том, выкладывается ли он на 100 процентов. Это касается тренировок и игр.

    Требования будут изо дня в день. Мы можем проиграть, выиграть, это футбол. Но я буду вас поджимать по максимуму.

    Надеюсь, вы все профессионалы, уважайте свою профессию, уважайте самих себя, и давайте постараемся выигрывать. Нам это нужно», — приводит слова испанского специалиста пресс-служба уральского клуба.

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