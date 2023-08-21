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    Бабич: «Спартак» — один из таких клубов, отказывать которым неправильно

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    Новичок «Спартака» Срджан Бабич поделился эмоциями после подписания контракта с клубом.

    Срджан Бабич
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    Срджан Бабич

    «Спартак — это великий клуб и мне очень радостно здесь оказаться, правда. Я знал, что один из величайших сербских игроков Неманья Видич играл за "Спартак". И вообще слышал об этом клубе только хорошее. Получив предложение, я долго не раздумывал.

    На переговоры ушло примерно три дня. Думаю, что "Спартак" — один из таких клубов, отказывать которым неправильно. Красно-белые цвета будто бы мои счастливые. Я всю жизнь в них играю. Я играл в "Црвене Звезде", выиграв с ней три чемпионства и поиграв в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Надеюсь, в "Спартаке" я смогу повторить эти достижения», — заявил Бабич в интервью пресс-службе клуба.

    Срджан Бабич: «Красно-белые — мои счастливые цвета!» ❤️🤍

    В прошлом сезоне Бабич провел 34 матча за «Альмерию» в Примере и забил 3 гола.

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