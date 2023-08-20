ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альварес и Фоден Отряд не заметил потери. Фоден стал звездой шоу «Ман Сити» в матче против «Ньюкасла»
  • 15:11
    • Сборная Испании впервые в истории выиграла женский чемпионат мира
  • 14:52
    • Агент Морелоса: К Альфредо проявляют интерес не только «Зенит» и «Спартак», но и другие клубы РПЛ
  • 18:04
    • «Астон Вилла» разгромила «Эвертон», у Бэйли гол плюс пас
  • 17:58
    • Дебютный гол Кузяева не спас «Гавр» от поражения в матче с «Брестом»
    Все новости спорта

    Рома — Салернитана: смотреть онлайн в прямом эфире

    20.08.2023 в 19:30 начнется матч в итальянской Серии А Рома — Салернитана

    Футбол Серия A Рома Салернитана Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    В 19:30 20.08.2023 начнётся онлайн-трансляция матча Рома — Салернитана.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Один из самых ожидаемых матчей чемпионата — игра между командами Рома и Салернитана. Многие болельщики хотят узнать, как будет развиваться игра и кто победит в этом противостоянии. Однако не всем удается попасть на стадион и посмотреть матч вживую или по ТВ. Для таких случаев пригодится онлайн-трансляция на сайте.

    Последний матч между собой: Рома — Салернитана 2:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Для тех, кто делает ставки:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Рома» — «Салернитана». Коэффициент ставки — 2.18.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 2:0 (победит «Рома»).

    Где смотреть матч: на LiveCup.Run смотрите бесплатную прямую онлайн-трансляцию игры Рома — Салернитана.

    Кроме того, на странице: котировки на матч букмекерских контор, составы команд, подробная предматчевая статистика.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонусы 50USDНовым игрокам

    Bet365 предлагает новым игрокам бонус к матчу: добавит к вашему счету 500 USD бонусами для ставок. Регистрируйтесь прямо сейчас.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Смогут ли «Спартак» и «Зенит» выявить сильнейшего?
  • «Спартак» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 3.65
    •
  • Сможет ли «Барселона» разгромить скромный «Кадис»?
  • «Барселона» — «Кадис». Прогноз и ставки
  • 2.02
    •
  • Будет ли первая победа «Челси» в сезоне?
  • «Вест Хэм» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 августа
  • Сегодня в 20:30
    •  3.65
  • Прогноз на матч Спартак — Зенит
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.02
  • Прогноз на матч Барселона — Кадис
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Вест Хэм — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 18:30
    •  2.03
  • Прогноз на матч Монако — Страсбург
  • Футбол
  • Сегодня в 18:05
    •  1.96
  • Прогноз на матч Алькарас — Джокович
  • Теннис
  • Сегодня в 23:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Сассуоло — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.46
  • Прогноз на матч Кристал Пэлас — Арсенал
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры