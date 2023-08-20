«Рома» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 19:30 мск. «Рома» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Рома»

Команда провела очередной невнятный сезон. «Рома» по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла шестое место, а значит уже второй год кряду Жозе Моуринью смог вернуться ее в Лигу чемпионов.

«Волки» имеют заметные сложности с реализацией. «Джаллоросси» в 38 матчах чемпионата Италии забили всего лишь 50 мячей.

Коэффициенты матча Рома — Салернитана 1X2Новым игрокам 1.534.056.90Бонус$9500

Грядущий матч станет первым в новом сезоне. В межсезонье клуб провел пять товарищеских встреч, в которых уступил лишь раз при трех победах.

Все прогнозы на Серию А

В шести последних поединках во всех турнирах, включая контрольные, коллектив потерпел одно поражение при четырех победах и одной ничьей — в целом, неплохая форма.

«Салернитана»

Команда заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А прошлого сезона. «Салернитана» давно обеспечила себе прописку в элите и опередила зону вылета на 11 баллов.

Клуб всю прошлую кампанию граничил с зоной вылета, но затем дела пошли неплохо. У клуба проблемы в обороне: команда поделила 3-е место в конца в лиге по пропущенным голам (62 мяча за 38 встреч).

Для южан новая кампания началась матчем в Кубке Италии, в котором на своем поле обыграли «Тернану» с минимальным результатом 1:0, забив гол уже на 7-й минуте.

В девяти последних поединках коллектив потерпел только два поражения при пяти победах и двух ничьих, поэтому у гостей форма примерно такая же, как и у соперника.

Прогноз и ставки

Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,52. Успех «Салернитаны» оценивается в 6,65, ничья — в 4,08.

В восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,18.

Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь четырех последних матчах «Ромы» было забито больше 2,5 голов.