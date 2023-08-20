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    Создаст ли «Салернитана» проблемы «Роме»?

    «Рома» — «Салернитана». Ставка (к. 2.18) и прогноз на футбол, Серия А, 20 августа 2023 года

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    Прогноз и ставки на «Рома» — «Салернитана»
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    Команда Моуринью — фаворит матча
    «Рома» сыграет на своем поле с «Салернитаной» в рамках 1-го тура чемпионата Италии. Матч пройдет 20 августа, начало — в 19:30 мск. «Рома» — «Салернитана»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Италия. Серия А 20 Августа 2023 года
    Рома
  • Рим
    •  Рома 19:30 Салернитана Салернитана
  • Салерно
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    «Рома»

    Команда провела очередной невнятный сезон. «Рома» по итогам прошлого розыгрыша Серии А заняла шестое место, а значит уже второй год кряду Жозе Моуринью смог вернуться ее в Лигу чемпионов.

    «Волки» имеют заметные сложности с реализацией. «Джаллоросси» в 38 матчах чемпионата Италии забили всего лишь 50 мячей.

    Коэффициенты матча Рома — Салернитана

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  • 1.534.056.90Бонус$9500
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    Грядущий матч станет первым в новом сезоне. В межсезонье клуб провел пять товарищеских встреч, в которых уступил лишь раз при трех победах.

    Все прогнозы на Серию А

    В шести последних поединках во всех турнирах, включая контрольные, коллектив потерпел одно поражение при четырех победах и одной ничьей — в целом, неплохая форма.

    «Салернитана»

    Команда заняла 15-е место в турнирной таблице Серии А прошлого сезона. «Салернитана» давно обеспечила себе прописку в элите и опередила зону вылета на 11 баллов.

    Клуб всю прошлую кампанию граничил с зоной вылета, но затем дела пошли неплохо. У клуба проблемы в обороне: команда поделила 3-е место в конца в лиге по пропущенным голам (62 мяча за 38 встреч).

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    • Для южан новая кампания началась матчем в Кубке Италии, в котором на своем поле обыграли «Тернану» с минимальным результатом 1:0, забив гол уже на 7-й минуте.

    В девяти последних поединках коллектив потерпел только два поражения при пяти победах и двух ничьих, поэтому у гостей форма примерно такая же, как и у соперника.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом «Рому», коэффициент на победу которой равен 1,52. Успех «Салернитаны» оценивается в 6,65, ничья — в 4,08.

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    В восьми из девяти последних матчей хозяев забивали оба соперника.

    Поэтому наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,18.

    Еще один вариант ставки — тотал больше 2,5 голов за 2,09, ведь четырех последних матчах «Ромы» было забито больше 2,5 голов.

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    «Рома» — «Салернитана»: прогноз, ставка (2.18), статистика, коэффициенты матча 20.08.2023. Прогнозы на футбол. Создаст ли «Салернитана» проблемы «Роме»?
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