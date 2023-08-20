Месси прокомментировал победу в Кубке лиг

Нападающий «Интер Майами»поделился эмоциями от победы в Кубке лиг.

В финале турнира «Интер Майами» обыграл «Нэшвилл» (1:1, 10:9 по пен.). Аргентинец в этой игре отметился голом в основное время, а также реализовал 11-метровый удар в серии пенальти.

«Очень рад получить первый титул в истории этого клуба. Упорный труд и целеустремленность каждого сделали это возможным. Надеюсь, это только начало… Поехали, Интер», — написал Месси в соцсетях.

Отметим, что эта победа принесла «Интер Майами» первый в истории трофей, а Лионель Месси завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере. Таким образом, 36-летний аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории футбола.