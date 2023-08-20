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    Лионель Месси — самый титулованный футболист в истории

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    «Интер Майами» в финале Кубка лиг одержал победу над «Нэшвиллом» (1:1, 10:9 пен.).

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    Отметим, что эта победа принесла «Интер Майами» первый в истории трофей, а Лионель Месси завоевал 44-й трофей в профессиональной карьере. Таким образом, 36-летний аргентинец стал самым титулованным футболистом в истории футбола.

    В составе «Барселоны» Месси становился 10-кратным чемпионом Испании, 7-кратным победителем Кубка и 8-кратным победителем Суперкубка страны, 4 раза выигрывал Лигу чемпионов, по 3 раза — клубный чемпионат мира и Суперкубок Европы.

    Вместе с «ПСЖ» форвард дважды выиграл чемпионат Франции и один Суперкубок страны. В составе сборной Аргентины Месси стал чемпионом мира, победителем Олимпиады и Кубка Америки.

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