В Сенегале высказались о возможном проведении матча со сборной России

Сборнаяготова провести товарищеский матч с, но не в этом году. Об этом сообщил глава пресс-службы Сенегальской федерации футбола Кара Тиуне.

«Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Ранее мы заявляли, что получили предложение от РФС на товарищескую встречу, но пока не знаем ничего о возможной дате и других деталях товарищеского матча.

Этой осенью у нас уже запланировано три игры: в сентябре — матч с Алжиром, в октябре — две товарищеские игры с другими африканскими сборными.

Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча с России отложен на следующий год.

Обязательно оповестим об этом официально, если у нашей федерации будет какая-либо информация», — приводит слова Тиуне Sport24.

Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.