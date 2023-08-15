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    В Сенегале высказались о возможном проведении матча со сборной России

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Сенегала Товарищеские матчи
    Сборная Сенегала готова провести товарищеский матч с Россией, но не в этом году. Об этом сообщил глава пресс-службы Сенегальской федерации футбола Кара Тиуне.

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    «Мы готовы сыграть с командой России, но не в этом году. Ранее мы заявляли, что получили предложение от РФС на товарищескую встречу, но пока не знаем ничего о возможной дате и других деталях товарищеского матча.

    Этой осенью у нас уже запланировано три игры: в сентябре — матч с Алжиром, в октябре — две товарищеские игры с другими африканскими сборными.

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    • Все слоты заняты, поэтому вопрос об организации товарищеского матча с России отложен на следующий год.

    Обязательно оповестим об этом официально, если у нашей федерации будет какая-либо информация», — приводит слова Тиуне Sport24.

    Напомним, на 12 сентября у сборной России запланировал товарищеский матч с Катаром. Игра должна пройти в Дохе.

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