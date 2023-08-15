начнут матч в 20:00 в квалификации Лиги чемпионов, 15.08.2023.

Последний матч между собой: Клаксвик — Мольде 2:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Мольде» — «Клаксвик». Коэффициент ставки — 2.00 .

. Календарь и таблица Лиги чемпионов У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Мольде»).

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