начнут матч в 20:30 в Ла Лиге, 14.08.2023.

Последний матч между собой: Алавес — Кадис 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Кадис» — «Алавес». Коэффициент ставки — 2.16 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:0. «Искусственный интеллект», анализирующий линии букмекеров, считает, что будет ничья — 0:0.

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