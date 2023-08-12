«Лас-Пальмас» — «Мальорка»: счет матча 1:1, обзор голов

сыграл вничью с(1:1) в матче 1-го тура испанской Примеры.

Первый гол забили хозяева на 29-й минуте встречи. Арбитр назначил пенальти в ворота «Мальорки». Уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар полузащитник «Лас-Пальмаса» Хонатан Виера.

Уже на 70-й минуте «Мальорка» сумела сравнять счет. После подачи углового мяч прилетел к защитнику команды Антонио Раильо, который сильно пробил головой в угол ворот.

Футбол. Испания. Примера Лас-Пальмас — Мальорка 1:1 Голы: 1:0 Хонатан Виера (пенальти) (29'), 1:1 Антонио Раильо (70') Лас-Пальмас: Alvaro Valles, Alvaro Lemos, Alex Suarez, Saul Basilio Coco Bassey Oubina, Дэйли Синкгравен (Sergi Cardona, 64'), Javi Munoz, Энзо Луаодис, Хонатан Виера, Kirian Rodriguez (Оменук Мфулю, 86'), Марк Кардона (Мунир Эль-Хаддади, 64'), Сандро Рамирес Мальорка: Ведат Мурики, Дани Родригес, Амат Ндиайе (Кайл Ларин, 60'), Коста Хауме, Омар Маскарель (Саму Кошта, 60'), Мануэль Морланес (Javier Llabres, 86'), Пабло Маффео, Копете, Мартин Вальент, Джованни Алессандро Апуд (Серхи Дардер, 46'), Предраг Райкович Предупреждения: Хосе Копете (28'), Kirian Rodriguez (39'), Омар Маскарель (53'), Энзо Луаодис (85'), Alvaro Lemos (85')

В следующем матче «Лас-Пальмас» сыграет с «Валенсией» 18 августа, а «Мальорка» встретится в тот же день с «Вильярреалом».