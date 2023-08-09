«Динамо» — «Краснодар»: счет матча 4:3, обзор голов

На 31-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.
Спустя всего 4 минуты хозяевам удалось удвоить свое преимущество. Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев получил навес в штрафную и успешно переправил его в ворота — 2:0.
Уже на 41-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов получил мяч на краю штрафной, сместился в центр и совершил голевой удар по воротам.
В самом начале второго тайма «Краснодару» удалось сравнять счет. Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини вышел один на один с вратарем соперника и отправил мяч в ворота — 2:2.
На 67-й минуте все тот же форвард хозяев Грулев сделал дубль, забив гол ударом с дальней дистанции.
На 77-й минуте встречи арбитр вновь поставил пенальти, но на сей раз в ворота «Динамо». Форвард «Краснодара» Джон Кордоба уверенно пробил с точки, сравняв счет.
На 90+6-й минуте москвичи все-таки вырвали победу у «Краснодара». Полузащитник хозяев Арсен Захарян отправил мяч в ворота со штрафного удара.
В следующем матче «Динамо» встретится с «Балтикой» 13 августа, а «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» 12 августа.