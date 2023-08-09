«Динамо» — «Краснодар»: счет матча 4:3, обзор голов

обыграло(4:3) в матче 2-го тура группового этапа Кубка России.

На 31-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота гостей. Одиннадцатиметровый удар реализовал полузащитник «Динамо» Даниил Фомин.

Спустя всего 4 минуты хозяевам удалось удвоить свое преимущество. Форвард «Динамо» Вячеслав Грулев получил навес в штрафную и успешно переправил его в ворота — 2:0.

Уже на 41-й минуте полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов получил мяч на краю штрафной, сместился в центр и совершил голевой удар по воротам.

В самом начале второго тайма «Краснодару» удалось сравнять счет. Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини вышел один на один с вратарем соперника и отправил мяч в ворота — 2:2.

На 67-й минуте все тот же форвард хозяев Грулев сделал дубль, забив гол ударом с дальней дистанции.

На 77-й минуте встречи арбитр вновь поставил пенальти, но на сей раз в ворота «Динамо». Форвард «Краснодара» Джон Кордоба уверенно пробил с точки, сравняв счет.

На 90+6-й минуте москвичи все-таки вырвали победу у «Краснодара». Полузащитник хозяев Арсен Захарян отправил мяч в ворота со штрафного удара.

Футбол. Россия. Кубок. Группа D Динамо — Краснодар 4:3 Голы: 1:0 Даниил Фомин (пенальти) (31'), 2:0 Вячеслав Грулёв (35'), 2:1 Никита Кривцов (41'), 2:2 Мозес Кобнан (47'), 3:2 Вячеслав Грулёв (68'), 3:3 Джон Кордоба (пенальти) (77'), 4:3 Арсен Захарян (90+6') Динамо: Игорь Лещук, Станислав Бессмертный, Саба Сазонов, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Даниэль Мишкич, Лука Гагнидзе, Даниил Фомин, Даниил Лесовой, Ярослав Гладышев, Вячеслав Грулёв Краснодар: Станислав Агкацев, Сергей Волков, Кайо, Георгий Арутюнян, Александр Эктов, Никита Кривцов, Кевин, Михайло Баньяц, Магомед-Шапи Сулейманов, Мозес Кобнан, Ильзат Ахметов Предупреждения: Станислав Агкацев (30'), Роберто Фернандес (79'), Муми Нгамал (82'), Даниил Фомин (88')

В следующем матче «Динамо» встретится с «Балтикой» 13 августа, а «Краснодар» сыграет с «Оренбургом» 12 августа.